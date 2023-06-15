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ЦБ предложил подавать заявление в полицию о хищении через «Госуслуги»

Центробанк предлагает дать пострадавшим от мошенников клиентам банков возможность подать заявление в полицию через «Госуслуги». Об этом пишет агентство «Москва».

ЦБ РФ предложил жертвам мошенников обращаться в полицию через «Госуслуги»
© Портал мэра и правительства Москвы

Как отмечает регулятор, такая возможность будет способствовать более быстрому уведомлению полиции о мошенниках, а кредитные учреждения смогут оперативно учитывать эту информацию в своих инструментах по борьбе с мошенничеством.

Также отмечается, что с 2019 года регулятор ежегодно проводит с банками инструктаж по кибербезопасности, а теперь эти занятия будут увеличены и усложнены. Кроме того, ЦБ усовершенствует механизм возврата украденных средств. Для этого планируется повысить качество сведений о платежных реквизитах злоумышленников между банками.

Также для противодействия мошенникам планируется ввести самозапрет на выдачу онлайн-кредитов и ужесточить требования к проверке потенциального заемщика.

Помимо этого регулятор намерен привлечь телекоммуникационных провайдеров в борьбу с телефонным мошенничеством. Между ними и финансовыми учреждениями должна быть создана связь для обмена информацией о своих клиентах.

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