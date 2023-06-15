Карты «Мир» начали принимать в Венесуэле

Система «Мир» на текущий момент работает почти в 10 странах, еще 15 выразили готовность внедрить ее.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия могут утвердить взаимный прием карт двух стран - российской платежной системы «Мир» и индийской RuPay. Это поможет гражданам совершать беспроблемные платежи в индийских рупиях и российских рублях в своих странах, пишет газета The Economic Times.