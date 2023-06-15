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Карты «Мир» начали принимать в Венесуэле

Венесуэла запустила российскую платежную систему «Мир». Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал президент ЦБ латиноамериканской страны Каликсто Хосе Ортега Санчес.

Карты «Мир» начали принимать в Венесуэле
© tvzvezda.ru

Ортега Санчес заявил, что платежная система «уже работает», отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Система «Мир» на текущий момент работает почти в 10 странах, еще 15 выразили готовность внедрить ее.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия могут утвердить взаимный прием карт двух стран - российской платежной системы «Мир» и индийской RuPay. Это поможет гражданам совершать беспроблемные платежи в индийских рупиях и российских рублях в своих странах, пишет газета The Economic Times.

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