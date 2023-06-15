Экономист: россияне отказываются от «понтового» потребления

Россияне стали чаще делать выбор в пользу дешевых товаров. Тем самым происходит отказ от «понтового» потребления, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Сергей Смирнов.

Среди факторов, повлиявших на ситуацию, - уход многих брендов из РФ и снижение доходов населения, уточнил он.

«Есть такой термин «понтовый человек». Вот сейчас, на мой субъективный взгляд, происходит отказ от «понтового» потребления», - подчеркнул собеседник.

Он также обратил внимание на то, что зачастую граждане переплачивают за известные бренды.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на отчетность российской структуры VF Corporation ООО «ВФ Си-Ай-Эс» сообщила, что