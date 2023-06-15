Экономист: россияне отказываются от «понтового» потребления
Россияне стали чаще делать выбор в пользу дешевых товаров. Тем самым происходит отказ от «понтового» потребления, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Сергей Смирнов.
Среди факторов, повлиявших на ситуацию, - уход многих брендов из РФ и снижение доходов населения, уточнил он.
«Есть такой термин «понтовый человек». Вот сейчас, на мой субъективный взгляд, происходит отказ от «понтового» потребления», - подчеркнул собеседник.
Он также обратил внимание на то, что зачастую граждане переплачивают за известные бренды.
Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на отчетность российской структуры VF Corporation ООО «ВФ Си-Ай-Эс» сообщила, что
американский производитель одежды и обуви VF Corporation, которому принадлежат бренды Vans, The North Face, закроет свои торговые точки на территории РФ. При этом, как отмечалось, местное подразделение брендов будет переведено компанией на оптовые поставки.