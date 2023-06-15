ПИФы: что это, как работают, плюсы и минусы паевых инвестиционных фондов

Многие банки и инвесткомпании предлагают россиянам вкладываться в паевые инвестиционные фонды, однако не объясняют, как они устроены. Редакция «Рамблера» разбиралась, что такое ПИФы, как они работают, а также узнала об их плюсах и минусах.

Что такое ПИФ

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ПИФ представляет собой инструмент коллективного инвестирования. Инвесторы вкладывают деньги или имеющееся у них имущество в единый фонд, который покупает на общие средства те активы, которые определены его стратегией.

Общее имущество фонда делится пропорционально вложенным средствам на паи, каждый из которых удостоверяет право собственности инвестора на часть имущества фонда.

Чем регулируется работа ПИФ в России

Работу ПИФ в России регулирует Федеральный закон № 156 от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах». Центробанк РФ осуществляет ключевые надзорные функции по соблюдению закона. Также в его обязанности входит рассмотрение жалоб (заявления, обращения) граждан и юридических лиц, связанных с нарушениями требований настоящего федерального закона и нормативных актов ЦБ.

Виды ПИФ

В общей сложности в России к настоящему времени зарегистрировали 1965 ПИФ. Наибольший прирост пайщиков ПИФ был зафиксирован в 2021 году (увеличение в три раза, до 8,7 млн).

ОПИФ (открытый паевой инвестиционный фонд) является фондом, паи которого можно купить, обменять или погасить в любой рабочий день по текущей стоимости чистых активов (СЧА). Примечательно, что количество паев ОПИФ не ограничено.

ЗПИФ (закрытый паевой инвестиционный фонд) представляет собой фонд, паи которого можно купить только во время формирования ЗПИФ, выпуска дополнительных паев или у пайщиков фонда. В данном случае предполагается, что погашать пай будут только в срок от 3 до 15 лет (есть возможность пролонгации). Количество паев ограничено в соответствии с правилами доверительного управления фондом.

ИПИФ (интервальный паевой инвестиционный фонд) является фондом, паи которого можно купить, обменять или погасить только в течение определенного интервала времени, установленного правилами фонда. Стоит отметить, что количество паев ИПИФ не ограничено.

БПИФ (биржевой паевой инвестиционный фонд) является фондом, паи которого можно купить и продать на бирже. Количество паев БПИФ не ограничено. Граждане могут погашать паи БПИФ через уполномоченных лиц, которые назначены управляющей компанией.

Как работают паевые инвестиционные фонды

Управляющие компании по собственной инициативе или по инициативе группы инвесторов, которые хотят создать паевой фонд, должны выполнить условие. Речь идет о прохождении обязательной регистрации правил доверительного управления в ЦБ РФ.

У управляющей компании должна быть лицензия на осуществление деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами. После этого принимаются заявки от пайщиков, имущество и деньги в оплату паев при формировании фонда. Затем завершается формирование фонда, после чего паи выдаются пайщикам.

Специализированный депозитарий задействован в функционировании ПИФ. В данном списке также числятся регистратор, который учитывает права на паи фонда, аудитор, оценщик и непосредственно регулятор. Паи инвестиционных фондов нельзя использовать для того, чтобы совершать сделки с контрагентами ни самой УК, ни брокером.

ПИФ и пай: плюсы и минусы

Вложение средств в ПИФы, как и любой другой способ заработка на инвестициях, имеет преимущества и недостатки. В этой связи целесообразно сначала изучить все плюсы и минусы, а затем вкладывать денежные средства.

Среди преимуществ ПИФов – доступность широкой массе населения за счет минимального порога вхождения. В некоторых ПИФах он составляет всего 1000 рублей. Также плюсом является грамотное управление средствами. Кроме того, средства, которые находятся в ПИФе, не облагаются налогами. Другим преимуществом является то, что вероятная доходность ПИФов значительно выше, чем обычных депозитов. Также стоит выделить высокую ликвидность паев (в открытых фондах). Кроме того, в данном случае есть защита интересов вкладчиков. УК как юридическое лицо несет ответственность за сохранность денег инвесторов.

ПИФы имеют и существенные недостатки. Среди них – риск того, что выбор управляющей компании будет не столь удачным. Для того чтобы принять правильное решение, необходимо иметь определенные знания и опыт. Но и тут стоит отметить, что даже анализ работы за предыдущие несколько лет не гарантирует удачного результата в будущем. Также многие фонды коллективного инвестирования используют достаточно консервативные методы управления капиталом, и их доходность проигрывает более рискованным стратегиям. Среди других недостатков – уход доходности ПИФов в минус во время серьезного кризиса, отсутствие государственной защиты. Кроме того, доступ инвестора к вложенным деньгам может быть временно ограничен. В некоторых ПИФах вкладчики не могут отозвать свои деньги со счета фонда ранее оговоренного срока без потери накопленной доходности. Еще одним недостатком является наличие комиссии. Управляющие компании берут за свои услуги плату, при этом не гарантируя доходность инвестиций. В среднем комиссия за управление составляет от 0,5 до 3% в год.

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Как выбрать подходящий ПИФ

Эксперты рекомендуют придерживаться определенного алгоритма действий для удачного подбора ПИФ. Так, на первом этапе важно определить цели инвестирования и сроки их достижения. К примеру, для долгосрочных целей можно сделать выбор в пользу консервативных ПИФов (облигационные или инвестирующие в фонды недвижимости). Высокодоходный фонд, инвестирующий в акции, можно использовать для того, чтобы решить краткосрочные финансовые задачи.

Следующий этап – выбор управляющей компании. Специалисты советуют смотреть список УК на сайте ЦБ РФ или на сайтах таких некоммерческих организаций, как НАУФОР. Делать выбор нужно в пользу паевых фондов тех УК, которые существуют на российском рынке не менее 5–7 лет и имеют положительную репутацию. Также важно проверить лицензию у управляющей компании.