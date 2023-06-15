Кубинские банки начали принимать карты "Мир"

Борис Титов сообщил о начале приёма карт «Мир» банками Кубы
По словам бизнес-омбудсмена, это важный шаг на пути двустороннего сотрудничества.
«В финансовой сфере мы предложили кубинским коллегам целый комплекс мер на базе российского опыта. Думаю, то, что сейчас на острове получают хождение банковские карты, эмитированные в рамках системы «Мир», — это только начало», — рассказал он в ходе ПМЭФ.
Говоря о возможных перспективах, он отметил, что «экономика кубинцев крайне нуждается в двух вещах: обелении денежных потоков и защите финансовой системы от внешних санкций».
Кроме того, Титов выступил за введение в оборот официального цифрового песо на базе технологии блокчейн.