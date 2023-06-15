Кубинские банки начали принимать карты "Мир"

«В финансовой сфере мы предложили кубинским коллегам целый комплекс мер на базе российского опыта. Думаю, то, что сейчас на острове получают хождение банковские карты, эмитированные в рамках системы «Мир», — это только начало», — рассказал он в ходе ПМЭФ.