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Борис Титов сообщил о начале приёма карт «Мир» банками Кубы

По словам бизнес-омбудсмена, это важный шаг на пути двустороннего сотрудничества.

Кубинские банки начали принимать карты "Мир"
© РИА Новости

«В финансовой сфере мы предложили кубинским коллегам целый комплекс мер на базе российского опыта. Думаю, то, что сейчас на острове получают хождение банковские карты, эмитированные в рамках системы «Мир», — это только начало», — рассказал он в ходе ПМЭФ.

Говоря о возможных перспективах, он отметил, что «экономика кубинцев крайне нуждается в двух вещах: обелении денежных потоков и защите финансовой системы от внешних санкций».

Кроме того, Титов выступил за введение в оборот официального цифрового песо на базе технологии блокчейн.

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