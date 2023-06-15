Кабмин анонсировал рост зарплат школьных учителей

Средняя зарплата педагогических работников в государственных и муниципальных учреждениях дошкольного образования в 2026 году вырастет более чем на 30%. Об этом говорится в докладе правительства о реализации госполитики в сфере образования.

«За январь-декабрь 2022 года, по данным Росстата , в целом зафиксирован рост среднемесячной заработной платы педагогических работников и научных сотрудников: дошкольного образования — с 38,8 до 43,1 тысяч рублей; общего образования — с 45,2 до 49,7 тысяч рублей; высшего образования — со 101,2 до 111,4 тысяч рублей», — говорится в тексте.

В последующие годы также прогнозируется рост их зарплат. Так в 2026 году у педработников дошкольного образования она вырастет до 58,1 тысяч рублей, у школьных учителей — до 67 тысяч рублей, а у педагогов в вузах — до 138, 3 тысяч рублей.