$83.96-0.3690.97-0.10

Кабмин анонсировал рост зарплат школьных учителей

Средняя зарплата педагогических работников в государственных и муниципальных учреждениях дошкольного образования в 2026 году вырастет более чем на 30%. Об этом говорится в докладе правительства о реализации госполитики в сфере образования.

Кабмин анонсировал рост зарплат школьных учителей
© РИА Новости

«За январь-декабрь 2022 года, по данным Росстата, в целом зафиксирован рост среднемесячной заработной платы педагогических работников и научных сотрудников: дошкольного образования — с 38,8 до 43,1 тысяч рублей; общего образования — с 45,2 до 49,7 тысяч рублей; высшего образования — со 101,2 до 111,4 тысяч рублей», — говорится в тексте.

53% работодателей планируют повысить зарплаты сотрудникам

В последующие годы также прогнозируется рост их зарплат. Так в 2026 году у педработников дошкольного образования она вырастет до 58,1 тысяч рублей, у школьных учителей — до 67 тысяч рублей, а у педагогов в вузах — до 138, 3 тысяч рублей.

4
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители