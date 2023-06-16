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Создана новая мошенническая схема с «рефинансированием» кредитов

Злоумышленники начали убеждать заемщиков рефинансировать кредиты других банков в один и затем переводить полученные деньги на «безопасный счет». О новой мошеннической схеме рассказал в рамках ПМЭФ заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, передает агентство «Прайм».

Аферисты звонят клиентам и уговаривают их взять кредит, отметил топ-менеджер. По его словам, когда заемщик отказывается, сославшись на уже имеющиеся обязательства в других банках, ему предлагают подключить программу рефинансирования со ставкой ниже и получить дополнительные средства.

Мошенники утверждают, что благодаря программе можно уменьшить финансовую нагрузку. В частности, граждан убеждают в том, что сумма платежей за счет объединения кредитов в один новый снизится.

Когда жертва соглашается и оформляет рефинансирование, мошенники требуют перевести деньги на «безопасный» или «единый» счет. Однако такого счета не существует – деньги поступают злоумышленнику, подчеркнул Печатников.

Ранее сообщалось, что Центробанк предлагает дать пострадавшим от мошенников клиентам банков возможность подать заявление в полицию через «Госуслуги».

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