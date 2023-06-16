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В ЦБ рассказали о будущем переводов по Visa

Замглавы Центробанка Ольга Скоробогатова заявила в ходе выступления на ПМЭФ, что через три года расчеты с помощью VISA и MasterCard в РФ практически исчезнут через три года. Об этом сообщает РИА Новости.

В ЦБ рассказали о будущем переводов по Visa
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«Доля Visa и Masterсard падает. Я думаю, на горизонте трех лет мы, действительно, будем внутри страны рассчитываться только своими платежными решениями», — заявила Скоробогатова.

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Как передает ТАСС, Скоробогатова также рассказала о прогнозах Центробанка о переходе международных платежей со SWIFT на цифровые валюты на горизонте пяти лет.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что отключение от SWIFT, Visa и Mastercard никак не повлияло на стабильность внутренних финансовых транзакций в РФ.

6 марта 2022 года Visa объявила о приостановке деятельности в России.

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