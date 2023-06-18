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Россиян предупредили о неочевидных налогах

Старший вице-президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталева предупредила россиян о неочевидных налогах, к таковым относятся налоги за материальную помощь и с прощенных банковских долгов, передает URA.RU.

Россиян предупредили о неочевидных налогах
© Pixabay

Так, по словам экономиста, можно попасть в ситуацию, когда получатель денежных средств не считает, что должен заплатить с них налог. Например, когда на карту пришла крупная сумма от родственника, или средства поступают регулярно.

Это безвозмездная помощь в рамках семьи, однако банки могут расценить ее как доход, особенно если назначение платежа не указывается, добавила Хрусталева.

Она также рассказала, что причиной начисления налога может быть списанный кредит. Например, гражданин, который долгое время не мог погасить долг, подписывает с банком соглашение о прощении долга. По закону это рассматривается как получение дохода, поскольку гражданин сэкономил средства. Однако уплатить налог граждане зачастую забывают.

Кроме того, неочевидно можно стать налогоплательщиком за льготные вклады, поскольку в этом случае получена материальная выгода, заключила экономист.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил освободить от транспортного налога за первый год владения россиян, ставших собственниками автомобилей в результате наследования.

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