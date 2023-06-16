Названы вакансии с наибольшим приростом зарплаты в России

Вакансии с наибольшим приростом зарплаты в России называет «Радио 1» со ссылкой на исследование аналитиков известного сайта по поиску работы. Стало известно, что больше всего поднялась оплата труда менеджеров по рекламе — на 68 процентов.

На втором месте по стране с приростом дохода в 64 процента оказались актеры. На третьем — репетиторы (44 процента). Кроме того, из-за начала летнего сезона в топе профессий с наибольшим приростом предложенного дохода оказались специалисты по работе с детьми.

При этом в Москве первое место по приросту зарплаты заняли переводчики.