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Названы вакансии с наибольшим приростом зарплаты в России

Вакансии с наибольшим приростом зарплаты в России называет «Радио 1» со ссылкой на исследование аналитиков известного сайта по поиску работы. Стало известно, что больше всего поднялась оплата труда менеджеров по рекламе — на 68 процентов.

Названы вакансии с наибольшим приростом зарплаты в России
© Мослента

На втором месте по стране с приростом дохода в 64 процента оказались актеры. На третьем — репетиторы (44 процента). Кроме того, из-за начала летнего сезона в топе профессий с наибольшим приростом предложенного дохода оказались специалисты по работе с детьми.

При этом в Москве первое место по приросту зарплаты заняли переводчики.

Ранее был составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве. На первом месте с зарплатой в 350 тысяч рублей в месяц оказался врач-стоматолог.

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