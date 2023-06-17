Траты россиян на отдых за рубежом существенно сократились

Траты россиян на поездки за рубеж значительно сократились, рассказал на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом пишет «Прайм».

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Чернышенко уточнил, что в 2019 году граждане РФ потратили на внешний туризм $35 млрд, а в 2021 - $11,4 млрд. По его словам, на фоне этого затраты на отдых в России выросли на $23 млрд, до $94 млрд.

Эти $23 млрд, отметил вице-премьер, можно назвать «органическим ростом перетекания». Он добавил, что увеличение прибыли российской туристической отрасли было вызвано не ростом спроса, а именно перенаправлением денежных потоков.

По мнению Чернышенко, следует добиваться того, чтобы увеличивался именно спрос. Он заметил, что власти занимаются этим в рамках нацпроекта. В частности, финансируют в инфраструктуру, субсидируют кредитные программы, позволяющие строить гостиницы.

Турпоток по России, уточнил чиновник, постепенно растет. Так, несмотря на закрытие южных аэропортов, загрузка отелей выросла на 14%, турпоток как таковой - на 17%.