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Силуанов назвал один из самых надежных инструментов для вложений

Хранить сбережения в рублях посоветовал россиянам министр финансов РФ Антон Силуанов. В эфире телеканала «Россия 1» он отметил, что национальная валюта стала одним из самых надежных инструментов для вложений.

Силуанов назвал один из самых надежных инструментов для вложений
© РИА Новости

«Наряду с иностранными валютами рубль, вложения в него, в высокодоходные надежные активы - хороший инструмент» , - сказал Силуанов.

По его словам, средств для выгодного вложения рубля становится всё больше. Появились индивидуальные инвестиционные счета. Скоро заработает система долгосрочных сбережений граждан, которая позволит гражданам получать дополнительный доход после выхода на пенсию.

Ранее эксперты выяснили, что открытие сберегательного счета или вклада в банке является сейчас самым популярным среди россиян способом сбережения и инвестирования.

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