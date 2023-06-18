Россиянам перечислили товары, которые могут подешеветь этим летом

Стало известно, какие товары подешевеют в ближайшее время в России из-за сезонных причин. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие дни упадут в цене капуста, огурцы, помидоры, картошка, редис, бананы, а также зелень - укроп и петрушка.

«Цены снизятся примерно на 15 %. Это традиционное летнее явление», - сказал аналитик Дмитрий Фырин.

По его оценкам, килограмм огурцов может понизиться в цене до 70 рублей с нынешних 80–85. Также начнется небольшой спад стоимости клубники – до 300 рублей за кило.

Подешевеют и молочные продукты. Уже потеряли 3–4 % сыры, йогурты и молоко. В июле эксперт прогнозирует заметное снижение цен на курицу и свинину.

Фырин также отметил, что нормализовалась ситуация с ценами на бытовую химию. В прошлом году цены на неё взлетели в два раза из-за санкций, но ушедшие бренды заменили турецкие, китайские и корейские новинки.