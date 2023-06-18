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Депутат Госдумы предложила изменить размер дохода по вкладам

Депутат Госдумы Яна Лантратова в своем Telegram-канале призвала изменить максимальный размер дохода по вкладам, позволяющий получать социальные пособия.

Депутат Госдумы предложила изменить размер дохода по вкладам
© РИА Новости

Лантратова пояснила, что настоящее время государство выплачивает пособия нуждающимся семьям.

Основанием для отказа в назначении пособия является наличие у заявителя и членов его семьи дохода, превышающего величину прожиточного минимума на душу населения, в виде процентов по вкладам в банках.

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Депутат уточнила, что необходимо повысить величину допустимого дохода с банковских вкладов до трех прожиточных минимумов с тем, чтобы люди не теряли право на получение пособия.

Ежемесячное пособие во многих случаях является для нуждающихся семей критически важным, без него они оказываются не в состоянии обеспечить себе и детям «минимальные достойные условия жизни», отметила Лантратова.

По ее словам, она вместе с коллегой Ниной Останиной обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с просьбой разобраться в ситуации и принять необходимые меры.

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