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Названы регионы с лучшими доходами населения

Ямало-Ненецкий (ЯНАО), Ненецкий (НАО) автономные округа и Москва оказались лидерами рейтинга регионов России по доходам населения. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного РИА Новости.

Названы российские регионы с лучшими доходами населения
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Первое место занял ЯНАО, на втором — еще один северный нефтегазовый регион — НАО, а на третьем место по соотношению медианных доходов к стоимости набора товаров расположилась Москва с результатом. Также в первую пятерку вошли Магаданская область и Чукотский автономный округ. На последнем месте рейтинга оказалась Ингушетия.

Отмечается, что в лидирующих регионах среднестатистический житель может позволить себе приобрести примерно в полтора-два раза больше товаров или услуг.

Названы регионы с самым большим количеством завещаний

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России резко вырастет. Он будет проиндексирован на 18,5 процента и составит 19 242 рубля.

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