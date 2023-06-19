Названы российские регионы с лучшими доходами населения

Названы регионы с лучшими доходами населения
Ямало-Ненецкий (ЯНАО), Ненецкий (НАО) автономные округа и Москва оказались лидерами рейтинга регионов России по доходам населения. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного РИА Новости.
Первое место занял ЯНАО, на втором — еще один северный нефтегазовый регион — НАО, а на третьем место по соотношению медианных доходов к стоимости набора товаров расположилась Москва с результатом. Также в первую пятерку вошли Магаданская область и Чукотский автономный округ. На последнем месте рейтинга оказалась Ингушетия.
Отмечается, что в лидирующих регионах среднестатистический житель может позволить себе приобрести примерно в полтора-два раза больше товаров или услуг.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России резко вырастет. Он будет проиндексирован на 18,5 процента и составит 19 242 рубля.