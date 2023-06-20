Пенсия самозанятых: что нужно знать

Самозанятый сам вправе решать, платить или не платить взносы на будущую пенсию. Портал Banki.ru разбирался, копится ли у данной категории граждан стаж, как самостоятельно выплачивать взносы и какую сумму нужно вносить.

Могут ли самозанятые накопить стаж

Авторы напоминают о том, что плательщики налога на профессиональный доход (НПД) уплачивают 4%, если работают с физлицами, и 6% — если с юрлицами и ИП. В местном бюджете остается 63%, на обязательное медицинское страхование идут 37%. Так, на пенсионное страхование самозанятые ничего не перечисляют. Ни страховой стаж, ни пенсионные баллы не копятся.

«Если к пенсионному возрасту самозанятый не набирает достаточно на один из этих показателей, страховую пенсию он не получит. Однако ему будут выплачивать социальную пенсию, которая значительно ниже, — с 1 апреля 2023 года базовые выплаты составляют 7 153,33 рубля в месяц», — напоминает редакция портала.

Человек будет на пять лет позже наступления пенсионного возраста получать социальную пенсию, если не положена страховая. С 2028 года мужчины — в 70 лет, женщины — в 65.

Как самозанятым самим выплачивать взносы

Для уплаты пенсионных взносов самозанятым необходимо использовать приложение «Мой налог», где формируются чеки и выплачивается НПД.

Также граждане могут лично обратиться в СФР, подать заявление в личном кабинете на сайте фонда или отправить его почтой.

Сумма взноса

Минимальная сумма страховых взносов, на которую можно купить баллы за период с 1 января по 31 декабря 2023 года, составляет 42 878,88 рубля (это 1,026 балла). А максимальная — 343 031,04 рубля (8,13 балла). Это один год страхового стажа.