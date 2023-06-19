Комитет Госдумы одобрил законопроект о налогообложении для работающих за рубежом

Комитет Госдумы рекомендовал принять нормы о налогообложении для работающих за границей
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении нормы о налогообложении для работающих из-за границы, передает ТАСС.
Предлагаемые нормы входят в большой правительственный законопроект о реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики.
24 апреля российские власти внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает увеличение НДФЛ до 30% для работников, лишенных налогового резидентства в России и покинувших страну. На следующий день власти отозвали из Госдумы для уточнений внесенный проект налоговых поправок, в том числе про НДФЛ для работающих из-за границы. Одной из ключевых поправок является повышение НДФЛ с 13% до 30% для налоговых нерезидентов — фрилансеров.
31 мая правительство доработало законопроект о новых правилах уплаты НДФЛ россиянами, которые уехали за границу и работают оттуда более полугода.