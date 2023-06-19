Стоимость авиабилетов эконом-класса в апреле выросла на 4%

"ФАС России осуществляет мониторинг стоимости авиабилетов эконом-класса по более чем 500 маршрутам. Например, по итогам анализа продаж авиабилетов в апреле 2023 года рост средневзвешенной цены авиабилетов по отношению к апрелю 2022 года составил 4 %", - отметили в пресс-службе ФАС, пояснив, что на стоимость авиабилетов оказывают влияние такие факторы, как сезонность, спрос, инфляция.