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Стоимость авиабилетов эконом-класса в апреле выросла на 4%

Стоимость авиабилетов эконом-класса в апреле 2023 года выросла на 4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

Стоимость авиабилетов эконом-класса в апреле выросла на 4%
© РИА Новости

"ФАС России осуществляет мониторинг стоимости авиабилетов эконом-класса по более чем 500 маршрутам. Например, по итогам анализа продаж авиабилетов в апреле 2023 года рост средневзвешенной цены авиабилетов по отношению к апрелю 2022 года составил 4 %", - отметили в пресс-службе ФАС, пояснив, что на стоимость авиабилетов оказывают влияние такие факторы, как сезонность, спрос, инфляция.

Кроме того, для повышения загрузки воздушных судов в 2022 году авиакомпании часто проводили распродажи.

Также в антимонопольном ведомстве отметили, что в виду разного набора данных, используемых при расчете показателей, результаты наблюдения Росстата и ФАС России могут отличаться.

"В настоящее время Минэкономразвития, Росстат и ФАС России совместно с Минтрансом ведут выработку новой единой методологии оценки стоимости авиабилетов", - рассказали в службе.

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