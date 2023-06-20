Названы профессии с самыми быстрорастущими зарплатами в 2023 году

«Всегда идет рост выше рынка у топ-менеджеров, которые занимаются организацией продаж. Это и коммерческие директоры, и директоры по маркетингу. Если хочется большой зарплаты, надо идти руководителем, топ-менеджером. Желательно, чтобы компания была с объемом от пяти миллиардов в год. Тогда зарплаты от миллиона реальны. Если компания делает годовую выручку в сто миллионов в год, она вряд ли сможет позволить платить руководителю больше, чем 300 тысяч», — объяснил он.