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Средняя максимальная ставка по вкладам увеличилась

По итогам первой декады июня средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, которые привлекают наибольший объем депозитов физлиц в рублях, возросла. Еще в третьей декаде моя она составляла 7,75 процента годовых, а теперь — 7,83 процента, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на материалы Банка России.

Средняя максимальная ставка по вкладам увеличилась
© Unsplash

Активное увеличение показателя началось с начала октября, однако в конце 2023 года он демонстрировал снижение. С третьей декады февраля текущего года ставка была на уровне 7,68 процента (шесть декад подряд).

Максимальная средняя ставка за все время наблюдений была зафиксирована в первой декаде марта 2022 года — 20,51 процента, а минимальная — в первой декаде октября 2020 года (4,33 процента).

Ранее в ПСБ сообщили РБК, что регулятор, вероятно, сохранит ключевую ставку до конца 2023 года на уровне 7,5% годовых. За этим последует стабилизация ставок по депозитам около текущих уровней, отметили там.

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