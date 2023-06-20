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Госдума одобрила единую ставку НДФЛ для удаленщиков и фрилансеров

Госдума в первом чтении приняла законопроект о взимании НДФЛ по ставке 13%-15% с дохода тех россиян, кто после выезда за рубеж утратил налоговое резидентство, но остается штатным сотрудником на дистанционной работе или фрилансером с российскими заказчиками. Документ опубликован в электронной базе парламента.

Госдума одобрила единую ставку НДФЛ для удаленщиков и фрилансеров
© 123rf.com

Отмечается, что ставка налога в 15% процентов устанавливается для тех удаленщиков, чей доход превышает 5 млн рублей в год.

Поправки к принятому в первом чтении законопроекту должны быть представлены до 4 июля, уточняется на сайте парламента.

Статс-секретарь, заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов пояснил ранее, что при подготовке проекта был решен вопрос с налогообложением удаленных сотрудников, которые работают с организациями как по трудовым договорам, так и по договорам гражданско-правового характера.

По его словам, вне зависимости от текущего налогового статуса фрилансеров, их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13-15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов.

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