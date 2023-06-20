Эксперт объяснил, почему сбережения в долларах и евро потеряли свою надежность

«Если вы покупаете доллары и евро, то у вас единственный вариант – хранить их либо на счете в банке, либо в наличном виде. Других инструментов сейчас нет. То есть купить ценные бумаги, номинированные в долларах и евро, сейчас невозможно. Более того, хранить доллары и евро вы сможете лишь в небольшом количестве банков. А если говорить о юанях, то здесь вариантов гораздо больше. Вы можете купить облигации российских эмитентов, которые выпускают в юанях. Вы можете их в любой момент конвертировать и так далее. Ну и доходность по юаню сейчас на несколько процентных пунктов выше, чем по иным валютам. Потому что на них спрос выше. Они востребованы сейчас», – объяснил Диашов.