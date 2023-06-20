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Эксперт объяснил, почему сбережения в долларах и евро потеряли свою надежность

Генеральный директор «Инвестиционной компании ДИАЛОТ» Егор Диашов заявил, что сбережения в долларах и евро больше нельзя назвать надёжными. Об этом сообщает «Авторадио».

По словам Диашова, подобные вклады теряют свою популярность, при этом удельный вес валют «дружественных» стран в структуре валютных депозитов россиян увеличился до 13% от общего объёма. Самой популярной такой валютой стал китайский юань – с начала 2023 года объём вкладов россиян в юанях вырос на 60%. Диашов утверждает, что это делает китайскую валюту наиболее предсказуемым выбором для вложений.

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«Если вы покупаете доллары и евро, то у вас единственный вариант – хранить их либо на счете в банке, либо в наличном виде. Других инструментов сейчас нет. То есть купить ценные бумаги, номинированные в долларах и евро, сейчас невозможно. Более того, хранить доллары и евро вы сможете лишь в небольшом количестве банков. А если говорить о юанях, то здесь вариантов гораздо больше. Вы можете купить облигации российских эмитентов, которые выпускают в юанях. Вы можете их в любой момент конвертировать и так далее. Ну и доходность по юаню сейчас на несколько процентных пунктов выше, чем по иным валютам. Потому что на них спрос выше. Они востребованы сейчас», – объяснил Диашов.

При этом эксперт также предупредил, что лучше не хранить все средства в валюте. По его словам, достаточно 10% от суммы всех сбережений – остальное стоит вложить в российский рынок ценных бумаг. Хорошим выбором, по мнению Диашова, являются облигации, при этом банковских депозитов эксперт советует избегать – их доходность на сегодняшний день не покрывает инфляцию.

Ранее финансист назвал предельный курс доллара на лето 2023 года.

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