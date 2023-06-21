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Раскрыта разница в зарплатах глав крупнейших IT-компаний и сотрудников

Alphabet, материнская компания Google, и Meta (признана в России экстремистской и запрещена) стали одними из самых высокооплачиваемых IT-компаний в 2022 году. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Раскрыта разница в зарплатах глав крупнейших IT-компаний и сотрудников
© Газета.Ru

Meta заняла второе место, средняя зарплата сотрудников в компании составляет почти $300 тыс. (25,2 млн руб. по текущему курсу) в год, а Alphabet — третье место со средней зарплатой в $280 тыс. (23,5 млн руб.).

Первую строчку рейтинга занял инвестиционный фонд недвижимости Vici Properties, в котором всего 22 сотрудника. Средняя зарплата в компании составляет около $415 тыс. (34,9 млн руб.).

За 2022 год Google и Meta сократили около 33 тыс. сотрудников. В издании отметили, что в 2021 году первое место занимала Google. По версии WSJ, средняя заработная плата в 2022 году не снизилась «значительно» по сравнению с 2021 годом, когда в IT не было кризиса из-за проблем в экономике США.

Также газета подсчитала, насколько больше зарабатывают генеральные директора, чем в среднем сотрудники компании. В сумму включили не только зарплату, но и дополнительные выплаты в виде акций IT-гигантов.

Глава Alphabet Сундар Пичаи получил самую высокую зарплату в размере $226 млн (19 млрд руб.), что в 808 раз превышает среднюю заработную плату компании. Глава Meta Марк Цукерберг получил компенсацию в размере $28 млн (2,3 млрд руб.), что в 91 раз превышает среднюю зарплату работников корпорации.

В мае бывший инженер-программист Фрэнк Ниу в интервью Business Insider рассказал, что зарплаты для айтишников в известных IT-компаниях отличаются. Он также подсказал, как определить работодателя с более высокими зарплатами.

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