На «Госуслугах» стало обязательным информирование о способах оплаты

Информирование о способах оплаты услуг и банковской комиссии на портале "Госуслуги" стало обязательным, сообщается в Telegram-канале ФАС.

"Информирование о способах оплаты услуг и банковской комиссии на госуслугах стало обязательным. Это стало возможным благодаря вступлению в силу отдельных положений подготовленного ФАС России постановления правительства РФ", - говорится в сообщении.

На портале представлены сведения о возможных способах оплаты, а также о возможной комиссии за платежи, однако такая информация была доступна гражданам и раньше, но сейчас обязанность ее предоставления закреплена на уровне нормативного акта.

"О конкретном размере комиссии, которая может быть удержана, гражданам сообщается после выбора способа оплаты и до осуществления платежа", - указывается в сообщении.

Как напомнили в ФАС, информация об условиях подключения к порталу платежных операторов также стала обязательной к размещению, поскольку ранее такое требование отсутствовало, и доступ операторов к соответствующим сведениям мог быть затруднен.