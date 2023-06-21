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Мишустин расширил льготы на ЖКУ для некоторых категорий граждан

Вышеуказанные категории россиян теперь будут оплачивать половину стоимости услуг ЖКУ. Речь идет о гражданах с ограниченными возможностями здоровья, ветеранах боевых действий и пострадавших от катастроф жителях новых регионов. Данное распоряжение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

Мишустин расширил льготы на ЖКУ для некоторых категорий граждан
© globallookpress.com

Данным категориям предоставят компенсацию - до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. В сообщении пресс-службы кабинета министров говорится, что расходы регионов на эти цели возмещают за счет федерального бюджета.

Луганскую и Донецкую народные республики, Херсонскую и Запорожскую область интегрировали в российскую систему предоставления компенсаций. Мера направлена на «защиту прав и поддержку льготных категорий граждан из новых регионов», подчеркнула пресс-службе правительства.

Ранее «Известия» сообщили, что власти РФ намерены значительно упростить россиянам процесс получения субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

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