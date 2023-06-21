Россиянам рассказали, как защититься от вредных финансовых советов

Российская Ассоциация финансовых аналитиков (АФА) и Национальная финансовая ассоциация (НФА) составили список признаков, позволяющих отличить качественные финансовые советы от некачественных. Список опубликован на сайте АФА.

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Признак первый - должно быть ясно, кто стоит за финансовым советом. Должны быть указаны имя и фамилия автора, а также информация о его профильном образовании и опыте работы.

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«Анонимные авторы телеграм-каналов должны вызывать настороженность», - подчеркнули эксперты.

Второй признак - профессиональный опыт и карьера человека, дающего совет, должны быть связаны с аналитикой и/или управлением капиталом.

Третья важная деталь - у аналитика хорошая репутация, он участвует в профессиональных сообществах (НФА, CFA, АФА), а в СМИ нет информации о нарушениях закона с его стороны.

Четвертый признак - должна быть понятна выгода, которую аналитик получает от распространения своих рекомендаций. Рекламные посты на его страницах должны быть обязательно маркированы.

Пятый пункт - аналитик не смешивает факты и свое мнение, шестой пункт - он всегда указывает источник фактов и цитат, благодаря чему читатели могут проверить информацию, которой он делится.

Седьмой признак - идеи аналитика должны быть аргументированы цифрами и фактами, восьмой - его тексты должны быть хорошо структурированы и иметь выводы.

Девятый пункт - в тексте аналитика не должно быть ненормативной лексики, оскорблений и дискриминации, десятый - он не должен рекламировать свои инвестиционные идеи в агрессивной форме, одиннадцатый - он не должен обещать гарантированную доходность от инвестиций.

Заключительный, двенадцатый признак: автор не должен утверждать, что доходность финансового инструмента в прошлом обеспечивает его привлекательность прямо сейчас.

Глава АФА Павел Пикулев отметил, что в последние годы из-за притока розничных инвесторов на фондовые рынки появилось множество псевдоэкспертов, которые толкают людей к чрезмерным рискам.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее рассказал, что его ведомство в рамках программы повышения финансовой грамотности не рекомендует россиянам пытаться заработать на криптовалютах. Он подчеркнул, что этим должны заниматься профессиональные участники рынка.