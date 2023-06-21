Райффайзенбанк объявил об ограничении международных переводов в евро

Райффайзенбанк намерен прекратить исходящие переводы в евро в часть стран из-за ограничений банков-корреспондентов, сообщили в кредитной организации.

Ограничения на исходящий платеж в евро с 3 июля вводятся, если банк получателя находится в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Иордании, Казахстане, Киргизии, Молдавии, ОАЭ, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, говорится в сообщении на сайте банка.

Это условие касается клиентов-физлиц, индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Изменения связаны с ограничениями, которые вводят банки-корреспонденты, указано в сообщении.

Это изменение не затрагивает переводы в евро между клиентами банка в России.