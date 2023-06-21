$84.25+0.0192.00-0.07

Райффайзенбанк объявил об ограничении международных переводов в евро

Райффайзенбанк намерен прекратить исходящие переводы в евро в часть стран из-за ограничений банков-корреспондентов, сообщили в кредитной организации.

Райффайзенбанк объявил об ограничении международных переводов в евро
© РИА Новости

Ограничения на исходящий платеж в евро с 3 июля вводятся, если банк получателя находится в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Иордании, Казахстане, Киргизии, Молдавии, ОАЭ, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, говорится в сообщении на сайте банка.

Это условие касается клиентов-физлиц, индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Изменения связаны с ограничениями, которые вводят банки-корреспонденты, указано в сообщении.

Это изменение не затрагивает переводы в евро между клиентами банка в России.

В начале июня Райффайзенбанк сообщал о введении комиссии в 50% от суммы переводов физическим лицам в долларах из других банков с 20 июня.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители