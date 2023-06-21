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Задолженность по зарплате в РФ за май снизилась на 8,2%

На 1 июня 2023 года суммарная задолженность по заработной плате по сравнению с 1 мая 2023 года снизилась на 8,2%. Об этом сообщил Росстат.

Задолженность по зарплате в РФ за май снизилась на 8,2%
© РИА Новости

«На 1 июня 2023 года суммарная задолженность по заработной плате составила 638,4 миллионов рублей и по сравнению с 1 мая 2023 года снизилась на 57,1 миллионов рублей (на 8,2%)», — говорится в тексте.

Уточняется, что доля работников обследуемых организаций, перед которыми у них имелась задолженность по зарплате составила на 1 июня менее 1%. Чаще всего с такой проблемой сталкивались сотрудники обрабатывающих производств (34,3%),

здравоохранения и социальных услуг (31,7%), водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов (10,9%) и в сфере строительства (6,8%).

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