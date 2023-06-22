Банки хотят ограничить в навязывании дополнительных услуг заемщикам

Проставление в договорах отметки о согласии заемщика на получение допуслуг, работ и товаров банками и МФО будет запрещено. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на поправки к законопроекту о полной стоимости кредита.

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Соответствующие изменения Банк России внес ко второму чтению. Согласно проекту нового закона, отдельным заявлением нужно будет оформлять согласие на все услуги, а также на товары и работы, которые банки и МФО предлагают приобрести вместе с заемными средствами.

У заемщика должна быть возможность выразить как согласие с условиями, так и несогласие, поясняют в ЦБ. По словам экспертов, закрепление таких правил является важным шагом. Они отмечают, что у регулятора будут полномочия наказывать финорганизации, которые навязываю допуслуги к кредитам и займам.

Также специалисты назвали эффективной мерой оформление отдельного согласия на дополнительные услуги вместо проставления отметок.