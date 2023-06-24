Подводные камни самозанятости: кому стоит оформить данный статус

В 2023 году стать официально «самозанятыми» году могут жители всех регионов России, а также некоторые иностранцы. Речь идет о гражданах Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении. Издание «Комсомольская правда» разбиралось, кому стоит задуматься над получением статуса самозанятого.

Среди тех, кому подходит такой статус, – репетиторы, няни, перевозчики, косметологи, IT-специалисты, портные, бухгалтеры и другие, пишет газета. Она также обращает внимание на то, что самозанятым можно стать, если соискатель сдает в аренду объекты жилой недвижимости, а также занимается реализацией продукции собственного производства.

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Кроме того, издание пишет, что у пенсионеров также есть возможность оформить статус самозанятых. И несмотря на это их пенсионные выплаты будут проиндексированы (несмотря на дополнительный источник дохода).

Статус самозанятого, как отмечает «КП», не подходит занятым торговлей в розницу (ретейлерам), добытчикам и продавцам полезных ископаемых. Возможность оформить самозанятость есть у военных, а также у чиновников, но только для сдачи своей недвижимости, пишет газета.

Кроме того, подчеркивается, что заключить договор об оказании услуг с самозанятыми специалистами, которые зачислены в штат компании-заказчика или завершили с ней трудовые отношения менее чем 2 года назад, нельзя.

Оформить самозанятость можно на портале «Госуслуги», а также на сайтах некоторых банковских организаций. Кроме того, это можно сделать напрямую через Федеральную налоговую службу (ФНС).

В оформлении статуса есть как преимущества, так и недостатки. Из плюсов – низкие налоговые ставки, простая регистрация, отсутствие необходимости в ведении бухгалтерии, официальное подтверждение своего заработка, наличие возможности взять льготный кредит на развитие бизнеса с процентной ставкой от 3-5%, бесплатные консультации в центрах «Мой бизнес» по регистрации интеллектуальной собственности, продажам в интернете, участию в госзакупках.