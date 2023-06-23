Ставки по вкладам в юанях в банках РФ выросли

За последний месяц несколько крупнейших российских финансовых организаций подняли проценты по вкладам в китайской валюте. Об этом сообщают «Известия».

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Среди банков, которые пошли на это — «Сбер», ГПБ, ВТБ, МБК, «Открытие» и Альфа-банк. Одни увеличили ставки в мае, другие — в июне.

Банк России отметил, что соответствующие меры кредитные организации приняли в связи с планами нарастить кредитование в юанях. Подчеркивается, что Сбербанк несколько раз в этом году повысил доходность вклада в юанях для предоставления своим клиентам удобного инструмента по диверсификации накоплений.

В пресс-службе «Сбера» обратили внимание на постепенное увеличение интереса к валюте КНР. Там подчеркнули, что объем средств клиентов в возрос с начала 2023 года на 60 процентов. Уточняется, что «Сбер» повысил проценты по юаневым вкладам на сроки от месяца до трех лет с диапазона 1,1–2,92 процента до 1,1–3 процента.

Альфа-банк поднял ставки по депозитам в китайской валюте с диапазона 2,6–3,85 процента до 2,95–4,24 процента.

В МКБ проценты повысились до 2,8–3,5 процента, а в ВТБ — до 2,76–3,35 процента. Ставки увеличились и в «Открытии» - до 2,8 процента. Также ГПБ поднял максимальную ставку по ставкам в китайской валюте до 2,5 процента.

«Сбер» решил поднять проценты по вкладам в юанях на три и шесть месяцев до 2,6 процента.