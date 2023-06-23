Российские эксперты составили портрет жертвы мошенников

Аналитики «Тинькофф Защиты» составили портрет россиянина, который больше всего склонен доверять мошенникам - им оказался 35-летний мужчина из Москвы, Подмосковья или Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в Telegram-канале банка.

Аналитики пришли к выводу, что зарплата этого мужчины составляет около 77 тысяч рублей, он верит в возможность заработка на финансовых пирамидах и доверяет людям, которые по телефону представляются сотрудниками банка или госорганов.

Ранее аналогичное исследование провели в ВТБ. Аналитика банка также пришли к выводу, что в России от действий мошенников чаще всего страдают мужчины от 35 лет.

В целом мужчины поддаются уловкам мошенников чаще, чем женщины (55 против 45 процентов).