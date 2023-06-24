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Стоимость борща в России за десять лет выросла вдвое

Стоимость борща в России за десять лет выросла в два раза и составила 316 рублей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на расчёты РИА Новости.

Стоимость борща в России за десять лет выросла вдвое
© РИА Новости

Цену рассчитали исходя из стоимости продуктового набора. Для трех литров борща потребовалось 500 граммов говядины, по 300 граммов картофеля и капусты, по 200 граммов моркови и свеклы, 100 граммов репчатого лука.

Также в «борщевой» набор вошли 30 граммов томатной пасты, 5 граммов чеснока, 17 граммов подсолнечного масла и по 4 грамма сахара и соли.

В мае 2013 года данный набор стоил 161 рубль. В феврале 2022-го стоимость выросла до 283,5. В нынешнем мае набор стоит уже 316 рублей. Это на 11,5% больше чем год назад.

Наиболее подорожавшим ингредиентом за 10 лет стала томатная паста. Ее цена выросла в 3,1 раза. Репчатый лук подорожал в 2,5 раза, а чеснок в 2,3 раза.

Ранее белорусские пограничники призвали коллег с Украины не менять родное сало на англосаксонский бекон и напомнили, что все славянские «борщи – родственники».

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