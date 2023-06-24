Стоимость борща в России за десять лет выросла вдвое

Стоимость борща в России за десять лет выросла в два раза и составила 316 рублей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на расчёты РИА Новости.

Цену рассчитали исходя из стоимости продуктового набора. Для трех литров борща потребовалось 500 граммов говядины, по 300 граммов картофеля и капусты, по 200 граммов моркови и свеклы, 100 граммов репчатого лука.

Также в «борщевой» набор вошли 30 граммов томатной пасты, 5 граммов чеснока, 17 граммов подсолнечного масла и по 4 грамма сахара и соли.

В мае 2013 года данный набор стоил 161 рубль. В феврале 2022-го стоимость выросла до 283,5. В нынешнем мае набор стоит уже 316 рублей. Это на 11,5% больше чем год назад.

Наиболее подорожавшим ингредиентом за 10 лет стала томатная паста. Ее цена выросла в 3,1 раза. Репчатый лук подорожал в 2,5 раза, а чеснок в 2,3 раза.