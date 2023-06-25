Юрист объяснила, за что могут оштрафовать на даче

Многие жители загородных домов и дачники не знают о существовании штрафов, например, за запущенность участка или слишком близкое расположение к постройкам уличного туалета. Но за некоторые подобные нарушения наказание может быть весомым. Об этом «Газете.Ru» рассказала учредитель и действующий юрист юридической компании «Елена Солдатова и партнеры», преподаватель РАНХиГС Елена Солдатова.

По словам эксперта, самые распространенные нарушения, за которые дачники могут получить штраф, – жарка шашлыков и сожжение сухой листвы.

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«Шашлыки на мангале жарить можно на расстоянии 5 метров от любых зданий. При этом на расстоянии 2 метров от мангала не должно быть никакого сухостоя и горючих материалов. Если вы хотите сжечь сухой мусор без бочки, то соблюдайте расстояние не менее 15 метров до любых построек. А вот бочку для сжигания мусора можно поставить уже на расстоянии 7,5 метров от построек. Полностью запрещено жечь на участке резину или лакокрасочные изделия», – сообщила Елена Солдатова.

Она добавила, что за все вышеперечисленные нарушения сумма штрафов варьируется от 2 до 50 тыс. руб. Еще важное условие – стараться делать все вышеперечисленное в безветренную погоду.

«Оштрафовать могут и за уличный туалет, оборудованный с нарушением требований. Так, туалет должен располагаться на расстоянии 12 метров от любых построек и на расстоянии 8 метров от колодца, в том числе колодца соседей. Также необходима герметичная емкость для сбора отходов жизнедеятельности», – констатировала юрист.

За эти нарушения можно получить штраф от 2 до 3 тыс. руб., а при повторном нарушении в течение года – от 3 до 5 тыс. руб. При этом в случае, если нарушения расположения туалета повлекут причинение вреда здоровью людей или окружающей среде, а также если они приведут к возникновению эпидемии или эпизоотии, человек получит штраф от 5 до 7 тыс. руб.

«Многие дачники также являются автомобилистами и часто моют или ремонтируют машины на своих приусадебных участках. Однако мало кто знает, что с 2015 года за это предусмотрен штраф от 3 до 5 тыс. руб., а если будет установлено, что эти действия привели к загрязнению почвы, то до 10 тыс. руб. Тем не менее в реальности я еще не встретила никого, кто эти штрафы бы получил, но все может быть и предупрежден – значит вооружен», – рассказала эксперт.

Кроме того, законодательство обязывает дачников следить за своими участками, а именно регулярно убирать на участке сухостой и бороться с так называемыми карантинными растениями, одно из которых – борщевик. За неисполнение предусмотрен штраф 5 тыс. руб.

«Крупный штраф от 20 до 50 тыс. руб. также предусмотрен, если на участке создана импровизированная свалка, где мусор складируется, закапывается в землю или разбрасывается вокруг участка», – объяснила учредитель юридической компании Солдатова.