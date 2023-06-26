Одобрены поправки в законопроект о долгосрочных сбережениях россиян

Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил принять законопроект о программе долгосрочных сбережений россиян во втором чтении с некоторыми изменениями. Таблица поправок к документу опубликована в электронной базе Государственной думы.

Одна из одобренных комитетом поправок отменяет возможность забрать вложенные деньги без потери дохода на образование детей. Вместо этого пункта указан новый — вернуть средства без потери дохода можно при потере кормильца участником программы. По-прежнему забрать деньги без последствий можно для оплаты дорогостоящего лечения.

Законопроект о программе долгосрочных сбережений россиян был принят Госдумой в первом чтении 25 мая. Документ подготовили во исполнение Послания президента. По нему предполагается повышенный уровень государственных гарантий — он составляет не 1,4 млн рублей, как у других продуктов, а 2,8 млн рублей. Граждане должны накапливать сбережения в течение 15 лет, и если они выдержат этот срок, их освободят от НДФЛ в объеме, не превышающем 14 тысяч рублей из налогооблагаемой базы.

Сбережения могут быть использованы как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Законопроект также отменяет 6-процентный тариф на формирование накопительной части пенсии,