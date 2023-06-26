Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Самую большую зарплату в России получают московские банкиры и мурманские рыбаки, выяснили аналитики РИА Новости, проанализировав ситуацию в 100 крупнейших городах страны.

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За последний год чистая зарплата в столичном секторе финансовых услуг составляла 227 тысяч рублей в месяц. В топ-3 самых высокооплачиваемых отраслей Москвы также оказались «IT и связи» (192 тысячи рублей) и «Профессиональная и научная деятельность», которая включает аудит, право, бухучет, архитектуру, землепользование, научную деятельность, технические испытания, сертификацию и прочее (166 тысяч).

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На втором месте по уровню отраслевых зарплат — Мурманск. Больше всего в этом городе зарабатывают рыбаки — около 200 тысяч рублей в месяц. За Мурманском в рейтинге следует Петропавловск-Камчатский, в которым самые высокие зарплаты также получают работники рыболовной отрасли (190 тысяч). На четвертой строчке оказался Сургут с наибольшим доходом в 177 тысяч в отрасли добычи нефти и газа. В первую десятку городов с самыми высокими отраслевыми зарплатами также вошли Красногорск, Магадан, Салехард, Санкт-Петербург, Владивосток, Владивосток и Анадырь.

Что касается самых высокооплачиваемых сфер в целом по стране, в их числе оказались интеллектуальный труд и финуслуги. Первая стала наиболее доходной для работников в 19 городах, вторая — в 18 городах. В секторе «IT и связь» самые высокие зарплаты наблюдаются в 16 городах.

Как отмечают аналитики, что в абсолютных цифрах разница в зарплатах по России существенная: средние зарплаты между лидирующими (добыча нефти и газа) и отстающими отраслями (производство одежды) отличаются в шесть раз. По регионам в доходах тоже сильный разброс — на Чукотке зарабатывают в четыре с половиной раза больше, чем в Ингушетии.