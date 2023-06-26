Россияне назвали лучшую валюту для сбережений

Для большинства российских граждан лучшей валютой для сбережения средств является рубль. За него проголосовали 43% респондентов, опрошенных SuperJob, передает РБК.

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В пользу доллара сделали выбор 14% россиян, в пользу евро — 7%.

Исследование также показало, что женщины чаще выступают за хранение денег в национальной валюте (их доля составила 49%). При этом за хранение средств в американской валюте выступают 20% мужчин.

Также портал узнал, что россияне старше 34 лет уверены чаще всего в устойчивости рубля (доля оценивается в 62%). Евро и доллар выбрала молодежь (39 и 44% соответственно).

Ранее глава банка ВТБ Андей Костин выступил с предупреждением относительно хранения сбережений в западных валютах. По его словам, сейчас это «очень опасно».