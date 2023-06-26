Власти рассказали о существенном росте спроса на наличные 24 июня

Спрос на наличные 24 июня в России вырос на 30 процентов, на юге — на 70-80 процентов, но внештатной ситуации удалось избежать. Об этом заявил первый зампред Правительства Андрей Белоусов на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами, сообщает РИА «Новости».

Вице-премьер уточнил, что повышение спроса на наличные было отмечено примерно в 15 регионах, в среднем оно составило около 30 процентов.

«Наиболее активно рос спрос на наличность в южных регионах: Воронежской, Ростовской, Липецкой областях и крупных городах — там спрос вырос примерно на 70-80%», — отметил он.

По его словам, благодаря Центробанку и увеличению объемов «подкрепления» банков наличностью примерно в три раза удалось избежать внештатных ситуаций в этой сфере. На данный момент обстановка полностью стабилизировалась.

«Что касается торговли — тоже отмечался некоторый рост спроса, в основном это касалось южных регионов. В Ростовской области, по данным, спрос вырос на 10-15%, в Липецкой — на 30%, в Воронежской — на 50%», — рассказал вице-премьер.

Никаких перебоев с торговлей не было, запасов хватило с большим резервом, добавил Белоусов. Сейчас проводятся замеры цен, предварительные данные говорят о стабильности. Запасы составляют от двух недель до месяца — все находится под контролем, заключил политик.