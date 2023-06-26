Первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил о существенном увеличении спроса на наличные деньги в минувшую субботу, 24 июня. В ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами он заявил, что показатель возрос в 15 субъектах РФ в среднем на 30%, а в южных регионах — на 70-80%, передает агентство «Прайм».

Наиболее активно рос спрос на наличность в Воронежской, Ростовской, Липецкой областях и крупных городах, уточнил Белоусов.

В стране приняли правильные меры для предотвращения нарушений штатной ситуации в этой сфере, указал он. Первый вице-премьер уточнил, что речь идет о действиях Банка России и трехкратном увеличении объемов «подкрепления» банков наличностью.

Он обратил внимание на то, что уже в воскресенье «спрос пошел на убыль». Кроме того, Белоусов указал на полную стабилизацию обстановки.