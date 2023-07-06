Почему видеоконтент важен для продвижения разработчиков собственного ПО

В России довольно много компаний, которые занимаются разработкой программного обеспечения. В сложившейся ситуации важность их работы сложно переоценить, поскольку отечественный бизнес активно ищет замену решениям ушедших западных IT-гигантов. Однако их названия и продукты все еще неизвестны широкой аудитории. В такой ситуации крайне важно использовать все возможные способы заявить о себе. Видео — один из них.

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Рассказываем, почему не стоит пренебрегать видеоконтентом в своем продвижении.

Видео дня

Самый легкий способ подачи информации

Видео — удобный способ донести до своего клиента, партнера или коллег нужную информацию. Вместо тысяч строк текста, перегруженного иллюстрациями, порой достаточно запустить один ролик, который коротко и емко объяснит преимущества программного обеспечения. Более того, видео поможет наглядно продемонстрировать, как именно софт решает поставленную задачу.

Вместе с этим продуманный и яркий видеоролик запоминается, что впоследствии имеет свой вес при принятии решения о сотрудничестве с компанией. Само по себе качественное видео положительно влияет на имидж разработчика, делая компанию в глазах клиентов и партнеров более солидной.

Большое количество форматов

Видеоплатформы позволяют создавать контент самого различного формата. Можно создать как короткий рекламный ролик, так и длинное видео, в ходе которого вы сможете рассказать о нюансах работы программного обеспечения. Заранее продуманная и записанная видеопрезентация для коллег или партнеров, показанная на конференции, будет смотреться намного выгоднее традиционных слайдов презентации.

Также нельзя забывать о возможности взаимодействия с аудиторией с помощью прямых эфиров. Вебинары, мастер-классы, презентации — все это позволяет заявить о себе и привлечь людей, рассказав им об удобстве вашего решения или вживую ответив на интересующие вопросы.

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Кроме того, видео крайне удобно в обучении. Разместив на своем сайте серию обучающих роликов, разработчик позволяет больше узнать о практическом использовании его продукта, а уже после покупки софта такой контент поможет быстро научиться им пользоваться. Разумеется, не стоит забывать, что сам видеоплеер должен быть удобным и красивым, чтобы не отталкивать клиентов. Например, видеоплатформа «Рамблера» не только легко адаптируется под экран устройства, но и позволяет сделать дизайн проигрывателя нативным.

Широкий охват

Видео можно смотреть где угодно — с экрана компьютера или телевизора дома, с телефона или планшета в машине, в аудитории с проектора на презентации. Видеоплатформы плотно проникли в жизнь каждого человека и при продвижении не пользоваться этим нельзя. Это доказывает одно из последних исследований Cisco — c 2017 по 2022 год трафик потребительского интернет-видео вырос в 4,3 раза.

Создавая видео про себя и свой продукт, компания открывает еще один мощный инструмент продвижения, который позволяет напоминать о себе клиентам.

Возможность отслеживать эффективность

Современные видеоплатформы имеют различные инструменты для работы с видеоконтентом, в том числе и инструменты аналитики их эффективности. Например, YouTube позволяет изучать, как люди смотрят их видео и отмечать наиболее пересматриваемые моменты.