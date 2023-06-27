В России захотели отменить НДФЛ для одной категории граждан

Депутаты Госдумы от ЛДПР хотят добиться отмены налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, которые зарабатывают менее 30 тысяч рублей в месяц. Соответствующий законопроект они планируют внести на рассмотрение во вторник, 27 июня, сообщает ТАСС.

Отмечается, что таким образом планируется доработать закон «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации», внеся поправки, которые позволят установить для россиян, чей ежемесячный заработок не превышает 30 тысяч рублей, нулевую ставку НДФЛ. По мнению авторов инициативы, благодаря этому россияне с низким уровнем зарплат смогут повысить свой уровень жизни, поскольку им удастся сохранить больше денег.