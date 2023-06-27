ЦБ установит минимальный размер возмещения по страхованию банковских карт

В пресс-службе Банка России сообщили о планах повысить потребительскую ценность страхования банковских карт, передают «Известия».

© Unsplash

Регулятору уже удалось подготовить проект нормативного акта. Там содержатся данные требования. Документ предполагает, что в стране введут минимальный лимит возмещения в случае несанкционного списания денежных средств.

Страховщик компенсирует потребителю всю сумму, если размер хищения не превысит 100 тыс. рублей. Если же произойдет более крупная кража, компания вернет не менее этого порога. Меры начнут действовать с 1 октября.

Подчеркивается, что фирмы смогут устанавливать и более высокую компенсацию. В прошлом году средний размер одного хищения у физлица составил 15,32 тыс. рублей, следует из данных Центробанка.