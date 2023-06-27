Названы последствия ограничений Райффайзенбанка для клиентов «Финама»
Лишь небольшого числа клиента «Финама» коснутся ограничения для исходящих переводов в евро, который анонсировал ранее Райффайзенбанк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу брокера.
Напомним, что финансовая организация приняла решение прекратить с 3 июля проводить исходящие платежи в евро. Речь идет о переводах на счета, открытые в других банках в ряде стран. Среди них - Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Иордания, Казахстан, Киргизия, Молдова, ОАЭ, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Под новые условия подпадают физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица.
в «Финаме» указали на отсутствие запрета на вывод евро во все банки, кроме Райффайзенбанка.
«Если возвращаться к запрету Райффайзенбанка, то страны, в которые запрещаются переводы, не являются для наших клиентов распространенными», — заявили в компании.
Ранее пресс-служба «Цифра брокера» сообщила, что поручения клиентов на вывод денег в евро будут отклоняться с 3 июля в ряде случаев из-за введения Райффайзенбанком ряда ограничений на перевод денежных средств в европейской валюте. Он обслуживает счета компании.