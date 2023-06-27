Стало известно, когда в РФ заработает программа долгосрочных сбережений

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) заработает в России с 2024 года, пишет пресс-служба Банка России на официальном сайте регулятора.

В Центробанке отметили, что ПДС позволит россиянам копить деньги «в простой и удобной форме» с тем, чтобы в дальнейшем получать дополнительный доход.

Для вступления в программу, уточнили в ЦБ, вкладчику потребуется заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ).

Пополнение вклада, согласно задумке, может осуществляться вкладчиком самостоятельно, как путем внесения денежных средств, так и посредством перевода в фонд пенсионных накоплений.