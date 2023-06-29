Правительство РФ и Центральный Банк России предложили возмещать гражданам убытки от действий мошенников. Об этом говорится в материале газеты «Известия».

По данным СМИ, Центробанк и правительство хотят скорректировать закон «О национальной платежной системе». Отмечается, что после поправок в законе кредитные организации должны будут возместить всю сумму перевода в случае, если перевод совершен на счет получателя из черного списка мошенников.

Ранее сообщалось, что российским правительством подготовлены и переданы президенту РФ Владимиру Путину предложения, направленные на создание механизма выплаты банками компенсаций клиентам, пострадавшим от мошенников. Тем самым правительство и Центробанк России (ЦБ) выполнили поручение Путина представить к 1 июля соответствующие идеи.