Верховный суд счел отмыванием конвертацию биткойнов в рубли

Оправдательный приговор по делу о легализации биткойнов был отменен Верховным судом (ВС). Об этом говорится на сайте РАПСИ. Агентство ссылается на материалы дела.

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Суд считает, что преобразование криптовалюты в рубли и их последующий разброс по чужим банковским картам и счетам является отмыванием денежных средств.

Рассматривалось дело, связанное с хранением прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере. Известно, что фигурант в составе организованной группы, помимо прочего, занимался производством мефедрона. Товар оплачивался криптовалютой. Она конвертировалась обвиняемым в российскую валюту и переводилась на счета и карты дочери своей сожительницы. Мужчина был признан виновным в незаконном обороте наркотических средств. При этом он был оправдан по обвинению в легализации денежных средств.

Согласно приговору суда первой инстанции, о легализации доходов не свидетельствует совершение финансовых операций с денежными средствами, преобразованными из биткойнов, без введения их в экономический оборот.