Верховный суд счел отмыванием конвертацию биткойнов в рубли
Оправдательный приговор по делу о легализации биткойнов был отменен Верховным судом (ВС). Об этом говорится на сайте РАПСИ. Агентство ссылается на материалы дела.
Суд считает, что преобразование криптовалюты в рубли и их последующий разброс по чужим банковским картам и счетам является отмыванием денежных средств.
Рассматривалось дело, связанное с хранением прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере. Известно, что фигурант в составе организованной группы, помимо прочего, занимался производством мефедрона. Товар оплачивался криптовалютой. Она конвертировалась обвиняемым в российскую валюту и переводилась на счета и карты дочери своей сожительницы. Мужчина был признан виновным в незаконном обороте наркотических средств. При этом он был оправдан по обвинению в легализации денежных средств.
Согласно приговору суда первой инстанции, о легализации доходов не свидетельствует совершение финансовых операций с денежными средствами, преобразованными из биткойнов, без введения их в экономический оборот.
23 июня цена биткоина впервые с 15 апреля превысила $30 тыс. Он торговался на уровне $31 287.