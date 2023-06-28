Юрист напомнил, как получить дивиденды инвестору

Дивиденды представляют собой денежные выплаты от компании в пользу акционеров. Агентство «Прайм» рассказало, как можно их получить и о каких суммах идет речь.

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Юрист консалтинговой группы «Гебель и партнеры» Константин Бахтин отметил, что рассчитывать на дивиденды может каждый инвестор, у которого есть в портфеле акции компании. Важно, чтобы выплата была предусмотрена дивидендной политикой и утверждена на общем собрании акционеров, пояснил собеседник.

Существует несколько видов дивидендов. Так, их различают по периодичности выплат, по типу акций и по форме выплаты, указывают специалисты.

Инвесторы могут заработать на дивидендах разными способами. Среди них - получение выплат напрямую, продажа акций на повышении стоимости, покупка акции на понижении цены.

В материале говорится, что дивиденды выплачиваются на брокерский счет или ИИС в соответствии с утвержденным графиком. По словам Бахтина, сумма выплат на каждую акцию не является фиксированной, она зависит от политики компании и итогового решения собрания акционеров. Всего два фактора влияют на размер дивидендов, отмечают эксперты. Речь идет об удовлетворении требований акционеров по выплате дохода и обеспечении достаточного финансирования деятельности компании.

Для получения дивидендов требуется открытие и пополнение брокерского счета. Средства по умолчанию зачисляются на брокерский счет.