Юрист напомнил, как получить дивиденды инвестору
Дивиденды представляют собой денежные выплаты от компании в пользу акционеров. Агентство «Прайм» рассказало, как можно их получить и о каких суммах идет речь.
Юрист консалтинговой группы «Гебель и партнеры» Константин Бахтин отметил, что рассчитывать на дивиденды может каждый инвестор, у которого есть в портфеле акции компании. Важно, чтобы выплата была предусмотрена дивидендной политикой и утверждена на общем собрании акционеров, пояснил собеседник.
Существует несколько видов дивидендов. Так, их различают по периодичности выплат, по типу акций и по форме выплаты, указывают специалисты.
Инвесторы могут заработать на дивидендах разными способами. Среди них - получение выплат напрямую, продажа акций на повышении стоимости, покупка акции на понижении цены.
В материале говорится, что дивиденды выплачиваются на брокерский счет или ИИС в соответствии с утвержденным графиком. По словам Бахтина, сумма выплат на каждую акцию не является фиксированной, она зависит от политики компании и итогового решения собрания акционеров. Всего два фактора влияют на размер дивидендов, отмечают эксперты. Речь идет об удовлетворении требований акционеров по выплате дохода и обеспечении достаточного финансирования деятельности компании.
Для получения дивидендов требуется открытие и пополнение брокерского счета. Средства по умолчанию зачисляются на брокерский счет.
Ранее сообщалось, что Softline собирается направить на выплату дивидендов по итогам 2024 года не менее 25% чистой прибыли по МСФО, но не менее 1 млрд рублей. Softline — международная ИТ-компания, поставщик ИТ-решений и сервисов, работающий на рынках России, восточной Европы, центральной Азии, Америки, Индии и Юго-Восточной Азии.