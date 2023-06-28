МФО стали выдавать меньше займов россиянам

Микрофинансовые организации (МФО) в первом квартале 2023 года стали меньше выдавать ссуд россиянам, чей показатель долговой нагрузки (ПДН) превышает 80%, пишет пресс-служба Банка России на официальном сайте регулятора.

«Доля займов, выдаваемых (МФО клиентам с ПДН свыше 80%, сократилась в первом квартале 2023 года до 30% (кварталом ранее — 40%)», - уточнили в ЦБ.

В пресс-службе отметили, что это обусловлено введением Банком России макропруденциальных лимитов, которые ограничивают рост высокорискованных кредитов.

Количество просроченных свыше 90 дней займов снизилось на 1%, до 34% от общего объема портфелей фондов. Доля небольшой просрочки, от 1 до 90 дней, осталась прежней (на уровне 10%).

В ЦБ пояснили, что МФО продолжили продажу задолженности профессиональным взыскателям. Вместе с тем, фонды продавали преимущественно старую, практически безнадежную задолженность.