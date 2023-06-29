В России подготовили поправки к законопроекту о долгосрочных сбережениях

Комитетом Госдумы по финансовому рынку были подготовлены поправки к правительственному законопроекту о долгосрочных сбережениях российских граждан. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные в системе обеспечения законодательной деятельности.

В обновленном документе представлены важные корректировки. Власти, в частности, переформатировали список особых жизненных ситуаций, которые позволят россиянам рассчитывать на получение средств без потери процентов и государственного софинансирования.

Раньше граждане могли снять накопления только с целью оплаты высшего образования для ребенка. Сейчас такая ситуация исключена из списка. При этом издание указывает на появление возможности досрочно получить средства для оплаты дорогостоящего лечения при потере кормильца участника ПДС. Правительством будет утвержден перечень видов дорогостоящего лечения.

По мнению властей, благодаря поправкам привлекательность программы для россиян повысится. Среди нововведений – возможность получить накопления единым платежом.

Также у правительства появится право на продление срока финансирования накоплений.