Названа минимальная стоимость свадьбы в России

В текущем году свадьба обойдется россиянам как минимум в 47 130 рублей, стоимость назвали ЮKassa и аналитический ресурс «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В затраты на мероприятие входит покупка свадебных нарядов, двух обручальных колец, букета невесты и бутылки шампанского. По сравнению с прошлым годом расходы на свадьбу в России выросли на 5 процентов.

При этом число продаж свадебных платьев и костюмов снизилось — на 15 и 7 процентов соответственно. Также сократились покупки шампанского (минус 7 процентов). Однако россияне стали чаще покупать обручальные кольца — их продажи выросли на 13 процентов по сравнению с маем-июнем прошлого года.